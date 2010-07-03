Одобрена концепция жилого квартала на Москве-реке

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Архитектурный совет Москвы одобрил концепцию многофункционального жилого комплекса в районе Филевский парк. Ее разработало бюро Kamen architects, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Комплекс состоит из ряда многосекционных корпусов с модульными фасадами. В его составе появятся несколько общеобразовательных объектов, поликлиника с многопрофильным оздоровительным центром, спорткомплекс и подземные парковки.

Предельная высотность застройки составит 100 метров. Архитектурный облик комплекса строится на образе бегущей волны. Верхние этажи выделят с помощью стекол, которые отражают свет сильнее, чем нижние. Секции подчеркнут подсветкой.

На крышах обустроят 30 общественных и 20 частных террас. На первых этажах откроют кафе, парикмахерские, аптеки и магазины. Во дворах не будет парковок.

Объект построят по заказу компании "Главстрой" в Береговом проезде, владении 2Б, на территории промзоны авиационного завода имени Горбунова. Площадь участка – 31,6 гектара.

Ранее сообщалось, что в ЖК "Царицыно" достроили два корпуса. После проверки и получения заключений о соответствии требованиям их введут в эксплуатацию.

