В ЖК "Царицыно" два корпуса уже готовы к вводу в эксплуатацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После проверки и получения заключений о соответствии требованиям по двум корпусам в ЖК "Царицыно" планируется ввести эти здания в эксплуатацию. Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Сейчас там проводятся работы. Корпуса 5.2 и 12 фактически готовы. Застройщик жилого комплекса подписал с конкурсным управляющим АО "Московский комбинат хлебопродуктов" договор о передаче АО "Мосотделстрой №1" прав на земельные участки, объекты незавершенного строительства и обязательств перед дольщиками.

"Документ зарегистрирован в Росреестре. Теперь городской застройщик сможет официально передавать участникам долевого строительства ключи от квартир после ввода корпусов в эксплуатацию", – сказала Пятова.

Все рабочие процессы с оформлением документов проводились параллельно с производством строительных работ. Жилой комплекс "Царицыно" расположен на юге Москвы.

