Торговый центр с катком и кинотеатром построят на востоке Москвы

Фото: stroi.mos.ru

Торгово-развлекательный комплекс с катком, кинотеатром, спортивным и строительным гипермаркетами появится на востоке столицы.

Как сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы, центр будет расположен в районе Косино-Ухтомский по адресу: Новоухтомское шоссе, владение 2А.

В составе комплекса появится семизальный кинотеатр, ледовая арена, зона фудкорта и торговая галерея на 192 магазина.

Для проведения строительных мастер-классов будет выделено помещение школы ремонта. Также там оборудуют комнату матери и ребенка.

"Автомобилисты смогут оставить личный транспорт на охраняемой автостоянке вместимостью 847 машиномест", – добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что рядом со станцией метро "Жулебино" возведут трехэтажный торговый центр площадью более 11 тысяч квадратных метров.