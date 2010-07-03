Торговый центр построят у станции метро "Жулебино"

Рядом со станцией метро "Жулебино" возведут трехэтажный торговый центр площадью более 11 тысяч квадратных метров. Проект одобрен в Москомархитектуре.

"Для отделки фасадов будет применяться профилированный лист, стилизованный под дерево и украшенный наружной рекламой и вывесками", – рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

В здании предусмотрены помещения для магазинов, офисов, точек общепита, фитнес-центра, детской игровой комнаты. Архитекторы предусмотрели витражное помещение на крыше – благодаря этому они добились большего проникновения натурального солнечного света внутрь здания.

Ранее сообщалось, что вблизи этой территории на улице Авиаконструктора Миля в Выхино-Жулебино откроется районный колхозный рынок. Фасады будут выполнены из сэндвич-панелей, стилизованных под натуральное дерево цвета "темный орех". Территорию вокруг комплекса благоустроят: появится газон, тротуары для пешеходов и подъездные пути.

Накануне в Москомархитектуре одобрили проект жилого комплекса с "мостами" и озелененной крышей на Рязанском проспекте. Высота двух жилых корпусов комплекса – 15 этажей. Крышу третьего корпуса, одноэтажного, озеленят, и она станет общественным пространством.

