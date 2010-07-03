На юго-востоке столицы возведут ЖК с озелененной крышей

На Рязанском проспекте возведут жилой комплекс с "мостами" и озелененной крышей. Проект одобрен в Москомархитектуре.
Высота двух жилых корпусов комплекса – 15 этажей. Крышу третьего корпуса, одноэтажного, озеленят, и она станет общественным пространством.
"Композиционно объект будет смотреться достаточно оригинально: отделка темной клинкерной плиткой, контраст форм двух высоких домов придаст узнаваемости всему комплексу", – рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.
Проход на крышу будет организован как с улицы, так и через "мосты" с уровня второго этажа жилых корпусов.
Проект выполнили специалисты компании "Цимайло, Ляшенко и партнеры". Перед командой архитекторов стояла задача создать жилую застройку квартального типа с собственной развитой инфраструктурой и обеспечить комфортные условия жизни в условиях городской среды.
Ранее сообщалось, что голландское архбюро DROM и бельгийские промышленные дизайнеры Lion Beach разработали проект жилого дома с "цифровым" фасадом. Здание построят на ЗИЛе. Рельеф дома соединит прошлое места и пространство нового кластера искусств. По задумке проектировщиков, нарезка на декоративные панели создаст необычный ритм здания. Сейчас рабочие готовятся к устройству основания и фундамента здания.
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