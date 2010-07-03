Торговая галерея появится у станции метро "Новогиреево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самари

Около станции метро "Новогиреево" построят торговую галерею общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Отмечается, что в галерее разместят небольшие магазины.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, современные павильоны хорошо смотрятся и освежат вид территории около метро.

"Уверен, что эта галерея станет популярной среди представителей малого бизнеса, для которого мэр Сергей Собянин ввел дополнительные льготы", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.

Торговая галерея появится по адресу: Свободный проспект, дом 33. На сегодняшний день там находится стоянка для автомобилей.

Ранее сообщалось, что трехэтажный торговый центр с эксплуатируемой кровлей построят в районе Нагорный. На крыше планируют установить киоски с едой, столики и лавочки, разбить клумбы. В теплое время года здесь можно будет проводить выставки, ярмарки и мастер-классы.

Планировочная структура здания повторяет трапециевидную форму участка. Верхние этажи выполнены в виде консоли, нависающей над нижним уровнем, где разместится открытая галерея.