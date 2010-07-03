Лефортовский рынок планируют обустроить

Генеральный директор "Мосинжпроект" Альберт Суниев отметил, что Лефортовский рынок ликвидировали для строительства метро.
"У нас многофункциональный центр будет порядка 50 тысяч квадратных метров, из них под рынок, непосредственно под торговлю, мы планируем выделить порядка 10 тысяч квадратных метров. Также там планируется паркинг, офисы и апартаменты", – сказал Суниев.
Он отметил, что построить рынок планируют к концу будущего года.
Ранее сообщалось, что Лефортовский рынок собираются восстановить в рамках строительства ТПУ "Авиамоторная" до конца 2020 года. Это будет современный рынок внутри здания площадью порядка 10 тысяч квадратных метров.
Предполагается, что он возобновит работу до конца 2020 года.
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