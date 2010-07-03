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Новый Лефортовский рынок планируют обустроить в составе многофункционального центра, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что на его территории построят офисно-торговый центр, а первые этажи отдадут под сельскохозяйственный рынок.

"Объем его площадей будет даже больше", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Генеральный директор "Мосинжпроект" Альберт Суниев отметил, что Лефортовский рынок ликвидировали для строительства метро.

"У нас многофункциональный центр будет порядка 50 тысяч квадратных метров, из них под рынок, непосредственно под торговлю, мы планируем выделить порядка 10 тысяч квадратных метров. Также там планируется паркинг, офисы и апартаменты", – сказал Суниев.

Он отметил, что построить рынок планируют к концу будущего года.

Ранее сообщалось, что Лефортовский рынок собираются восстановить в рамках строительства ТПУ "Авиамоторная" до конца 2020 года. Это будет современный рынок внутри здания площадью порядка 10 тысяч квадратных метров.

Предполагается, что он возобновит работу до конца 2020 года.