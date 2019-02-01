Собянин открыл круглогодичную ярмарку в Кузьминках

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Сергей Собянин открыл круглогодичную ярмарку на улице Юных Ленинцев в районе Кузьминки. Мэр Москвы отметил, что столичные ярмарки продолжают развиваться и рынки в капитальном исполнении модернизировались в модные точки города.

"Помимо этого, существует целая сеть ярмарок выходного дня, которые тоже требуют внимания и модернизации. Многие жители просили, чтобы эти ярмарки работали не три дня в неделю и несколько месяцев, а круглогодично и каждый день. Такие форматы начали появляться - например, в Кузьминках, который мы открываем сегодня", – сказал Собянин.

Он отметил, что на ярмарке в Кузьминках все приспособлено для того, чтобы фермеры со всей страны приезжали и торговали здесь уже круглый год в хороших комфортных условиях.

В свою очередь, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что ярмарка будет работать шесть дней в неделю, кроме понедельника, а до конца года в Москве планируется открыть еще более 20 ярмарок такого формата.

Для размещения круглогодичной ярмарки построили два нестационарных павильона общей площадью более тысячи квадратных метров. В павильонах есть вентиляция, отопление, система кондиционирования воздуха и холодильное оборудование, что позволяет проводить ярмарки в любое время года.

Фермеры, которые участвовали в ярмарках выходного дня, сохранили право работать на площадке нового формата. На ярмарке будут продавать мясо, рыбу, молоко, овощи и фрукты.

Немерюк отметил, что фермеры не платят за аренду торгового места на ярмарке – город взял расходы по содержанию на себя.

Летом 2018 года Собянин рассказал о модернизации московских рынков. Он отметил, что рынки просто могут жить своей жизнью, не привлекая лишнего внимания.

По словам мэра, для этого нужно убрать "дикие" рынки, поскольку они губят репутацию рыночной торговли. Второе условие – сохранить исторические рынки. Третий важный пункт, по словам мэра, – помочь реализовать нормальные качественные проекты реконструкции и наполнить рынки новым содержанием.

Сегодня в Москве работают 26 розничных рынков, из которых 21 рынок является сельскохозяйственным.