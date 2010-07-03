Представлен проект ТЦ "Павелецкая Плаза"

УК Mall Management Group впервые показала проект подземного торгово-развлекательного центра "Павелецкая Плаза", сообщает сайт "Моллы.ru". ТЦ начали строить осенью 2018 года, закончить его должны в четвертом квартале 2020 года.

На месте долгостроя на площади перед Павелецким вокзалом появится современный городской парк на 2,8 гектара с площадками для городских мероприятий. В торговом центре около четверти площадей уйдет под рестораны, кафе и предприятия быстрого питания.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 5



А в районе Нагорный построят трехэтажный торговый центр с эксплуатируемой кровлей. В здании в Электролитном проезде на крыше установят киоски с едой, столики и лавочки, разобьют клумбы. В теплое время года там можно будет проводить выставки, ярмарки и мастер-классы.

Всего в комплексе будет пять уровней. Общая площадь объекта составит около пяти тысяч квадратных метров.