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11:43

В районе Нагорный построят торговый центр с эксплуатируемой кровлей

город строительство

11:43

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Фото: depositphotos/Len44ik

Трехэтажный торговый центр с эксплуатируемой кровлей построят в Электролитном проезде в районе Нагорный. Проект согласован Москомархитектурой, сообщает Агентство "Москва".

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, на крыше установят киоски с едой, столики и лавочки, разобьют клумбы. В теплое время года здесь можно будет проводить выставки, ярмарки и мастер-классы.

Планировочная структура здания повторяет трапециевидную форму участка. Верхние этажи выполнены в виде консоли, нависающей над нижним уровнем, где разместится открытая галерея.

В качестве облицовки используют панели четырех оттенков зеленого, с добавлением серого цвета. Также предусмотрена подсветка фасадов двух типов: мягкий свет для повседневного использования и яркий, праздничный. Светильники подчеркнут рельеф декора.

Всего в комплексе будет пять уровней. Помимо кровли и трех надземных этажей, предусмотрен подвал, где расположится склад товаров. Общая площадь здания составит порядка 5 тысяч квадратных метров.

город строительство

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