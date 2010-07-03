Торговый центр снесли в столичном районе Отрадное

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Торговый центр-самострой снесли в столичном районе Отрадное, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, от самостроя освобожден земельный участок по адресу: Сигнальный проезд, владение 9Г.

Он был предоставлен для павильона по реализации автотранспортных средств. Однако без надлежащей документации там возвели двухэтажное здание площадью около 220 квадратных метров.

В настоящее время на освобожденной территории осуществляется парковка автотранспорта. Прокуратура и мэрия Москвы ранее инициировали 10 уголовных дел по факту возведения самовольных построек.