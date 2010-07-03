Незаконные пристройки снесли в промзоне Зеленограда

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Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости столицы демонтировала незаконные пристройки в промышленной зоне Зеленограда, говорится на сайте ведомства.

Они располагались на улице Конструктора Гуськова, владение 8, строения 5 и 7. Как отмечается, объекты возводили без разрешительных документов и прав на землю.

"Самострой ликвидирован, пристройки разобраны, мусор вывезен", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что незаконно построенный офис продаж демонтировали в столичном районе Хорошево-Мневники. Некапитальное строение офиса по продаже квартир располагалось рядом с новым жилым комплексом.