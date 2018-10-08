Опубликован список московских объектов самостроя под снос

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Список из 27 недемонтированных объектов самовольного строительства, которые подлежат демонтажу по решению суда, опубликован на странице Госинспекции по недвижимости на портале мэра и правительства Москвы.

В список попали строения, помещения в которых арендуют известные сети ресторанов быстрого питания, магазины по продаже алкоголя и табачных изделий. Речь идет о ресторанах быстрого питания Black Star Burger, KFC, Pizza Hut, магазине сети "Ароматный мир", а также магазине "Пятерочка" и отделении "Альфа-банк".

В октябре 2017 года в Москве прошла пятая волна сноса незаконно возведенных построек. Некоторые владельцы тогда предпочли разобрать строения сами, получив при этом компенсацию. Другие отказались проводить демонтаж добровольно, хотя заранее знали о необходимости убрать самострой.

Из 78 объектов пятой волны большая часть располагалась на юге, юго-востоке, северо-западе и в центре. В список под снос попали потенциально опасные постройки, которые располагались на городских коммуникациях. С 2016 года демонтировали 385 таких самостроев. По данным столичных властей, это десятая часть всех снесенных объектов, расположенных в Москве нелегально.