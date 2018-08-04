Путин подписал закон о правилах сноса "самостроя"

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин подписал документ о правовом регулировании признания здания "самовольной постройкой". Закон опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, к категории "самовольная постройка" относится строение, построенное на земельном участке, который не предоставлен в установленном порядке, или на земле, на которой этот объект нельзя было строить. Таже к этому понятию относятся объекты, построенные без согласования или с нарушением строительных правил.

Однако, "самовольной" постройка не будет считаться, если объект создан с учетом всех согласований и разрешений, и собственник не знал об ограничениях для этого земельного участка.

Помимо этого, в документе уточняется, что участок могут забрать у владельца, если его используют не по целевому назначению и уменьшает плодородие сельского хозяйства.

Также в законе уменьшилось количество ситуаций, когда органы местного самоуправления могут снести постройки. Снести объекты нельзя, если право собственности на участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или признано судом..

Закон был принят Госдумой 26 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля в 2018 году.

Ранее президент России подписал ряд законов в сфере экономики и социальной политики страны.