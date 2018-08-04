Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

04 августа 2018, 21:22

Путин подписал закон о правилах сноса "самостроя"

политика общество

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин подписал документ о правовом регулировании признания здания "самовольной постройкой". Закон опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, к категории "самовольная постройка" относится строение, построенное на земельном участке, который не предоставлен в установленном порядке, или на земле, на которой этот объект нельзя было строить. Таже к этому понятию относятся объекты, построенные без согласования или с нарушением строительных правил.

Однако, "самовольной" постройка не будет считаться, если объект создан с учетом всех согласований и разрешений, и собственник не знал об ограничениях для этого земельного участка.

Помимо этого, в документе уточняется, что участок могут забрать у владельца, если его используют не по целевому назначению и уменьшает плодородие сельского хозяйства.

Также в законе уменьшилось количество ситуаций, когда органы местного самоуправления могут снести постройки. Снести объекты нельзя, если право собственности на участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или признано судом..

Закон был принят Госдумой 26 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля в 2018 году.

Ранее президент России подписал ряд законов в сфере экономики и социальной политики страны.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать