Путин подписал закон о правилах сноса "самостроя"

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин подписал документ о правовом регулировании признания здания "самовольной постройкой". Закон опубликован на официальном сайте правовой информации.
Согласно документу, к категории "самовольная постройка" относится строение, построенное на земельном участке, который не предоставлен в установленном порядке, или на земле, на которой этот объект нельзя было строить. Таже к этому понятию относятся объекты, построенные без согласования или с нарушением строительных правил.
Однако, "самовольной" постройка не будет считаться, если объект создан с учетом всех согласований и разрешений, и собственник не знал об ограничениях для этого земельного участка.
Помимо этого, в документе уточняется, что участок могут забрать у владельца, если его используют не по целевому назначению и уменьшает плодородие сельского хозяйства.
Также в законе уменьшилось количество ситуаций, когда органы местного самоуправления могут снести постройки. Снести объекты нельзя, если право собственности на участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или признано судом..
Закон был принят Госдумой 26 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля в 2018 году.
Ранее президент России подписал ряд законов в сфере экономики и социальной политики страны.
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