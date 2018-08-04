Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал ряд законов в сфере экономики и социальной политики. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Президент России утвердил закон, которым предлагается увеличить с 15% до 20% предельную продолжительность рекламы в часовой телепрограмме, а также вернуть рекламные ролики в детские передачи.

Согласно документам, опубликованным на портале правовой информации, Владимир Путин также подписал закон, дающий россиянам право самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака.

Утвержденные президентом нормы дадут возможность самостоятельно выбирать время и дату бракосочетания. Подать заявление можно будет в период от месяца до года до желаемой даты, в том числе дистанционно через портал госуслуг. Новые правила вступят в силу с 1 октября 2018 года.

Кроме того, главой государства утвержден закон о родных языках. Их изучение остается обязательным в школах, программа которых включает соответствующий предмет, при этом родители учеников смогут выбирать конкретный язык в качестве родного, в том числе русский. Русский язык по-прежнему будет обязательным предметом во всех российских школах.

Президент также подписал закон, разрешающий показ фильма в рамках конкурса на фестивалях без прокатного удостоверения

Законом предлагается установить, что под понятием "кинофестиваль" стоит понимать "культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри".

Еще один закон, подписанный президентом, касается страхования жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Теперь страхование будет осуществляться на добровольной основе, при этом за государством сохраняется ответственность за компенсацию гражданам ущерба от ЧС.