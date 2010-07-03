Прокуратура и мэрия Москвы инициировали 10 уголовных дел по самострою

Столичные прокуроры проверили более 10 объектов в различных округах города и выявили грубые нарушения закона. Установлены факты возведения самовольных построек. Приняты меры по устранению нарушений и привлечению причастных лиц к ответственности, возбуждено 10 уголовных дел, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
В частности, дело завели по факту незаконной постройки помещения в Пресненском районе, используемого как хостел. На севере Москвы коммерческая организация возвела на земельном участке площадью свыше 1000 квадратных метров капитальное одноэтажное здание – торговый павильон. После этого возбуждено уголовное дело.
Заведено дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом статьи о причинении имущественного ущерба путем злоупотребления доверием. Выяснилось, что должностные лица столичной коммерческой организации для личной выгоды путем злоупотребления доверием ДГИ Москвы самовольно возвели на земельном участке в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы объект недвижимости. Это капительное нежилое двухэтажное здание общей площадью более 1000 квадратных метров.
Указанный земельный участок находится в собственности столицы, он представлялся обществу в аренду для строительства и эксплуатации некапитального торгового павильона. Капитальное строение руководство общества сдавало в аренду и эксплуатировало по заниженной стоимости, чем причинило ущерб городу на сумму свыше 6 миллионов рублей.
Общая площадь незаконной застройки по возбужденным уголовным делам превышает 4 тысячи квадратных метров. Ущерб, причиненный Москве, исчисляется миллионами рублей. Строительство без разрешительной документации подвергает опасности находящихся в таких помещениях.
Прокуратура города постоянно проводит проверки соблюдения хозяйствующими субъектами требований федерального законодательства при использовании земельных участков, находящихся в федеральной и региональной собственности. Работа идет в контакте с правительством Москвы, департаментом городского имущества, Госинспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости и Объединением административно-технических инспекций города.
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