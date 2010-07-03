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12:52

Новая аллея появится в парке "Дружбы" до конца года

город благоустройство Мой район

12:52

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Фото: Москва 24/Полина Бреева

На территории парка "Дружбы" в САО до конца этого года появится новая аллея для памятников. Об этом сообщила пресс-служба департамента капитального ремонта.

"На севере Москвы на территории парка "Дружбы" ведется устройство аллеи для памятников, которые здесь могут появиться в будущем. Работы выполняются в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории площадью более 40 га. На данный момент в парке "Дружбы" нет как таковой упорядоченной аллеи памятников, они расположены по всей территории, но большая их часть находится в западной – экспозиционной части парка. В связи с этим было решено организовать аллею, чтобы немного упорядочить установку скульптурных композиций", – сказано в сообщении.

Аллея будет идти от скульптурной композиции "Дети мира" в сторону Флотской улицы. Подходы к композициям будут создаваться при установке каждого памятника. До тех пор, пока здесь не появятся памятники, она будет напоминать пешеходную дорожку длиной около 150 метров.

В экспозиционной части приведут в порядок площадки вокруг скульптур: разобьют клумбы и цветники, создадут дорожки к памятникам. Вдоль них поставят скамейки, фонари и урны.

Ранее сообщалось, что в Северо-Западном административном округе более 160 дворов благоустроят до конца лета по программе "Мой район".

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