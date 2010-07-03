Более 160 дворов благоустроят в СЗАО в рамках программы "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Северо-Западном административном округе столицы более 160 дворовых территорий благоустроят до конца лета в рамках программы "Мой район".

"В рамках реализации программы "Мой район" на территории СЗАО Москвы будет выполнено благоустройство 164 дворовых территорий, на которых будут произведены работы по реконструкции и устройству 186 детских игровых площадок", – сообщили Агентству "Москва" в префектуре округа.

В префектуре добавили, что в рамках программы планируют установить более 700 опор наружного освещения.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице завершено благоустройство 630 дворов.

По его словам, почти на 1,1 тысячи объектах работы идут полным ходом.

"Всего в 2019 году планируется благоустроить более 2450 столичных дворов", – сказал он.

Бирюков пояснил, что в рамках благоустройства укладывается новый асфальт, устанавливаются и ремонтируются детские и спортивные площадки. Кроме того, на благоустраиваемых территориях также появляются новые места для отдыха, выгула собак и многое другое.

Ранее сообщалось, что более 400 дворовых территорий благоустроят на северо-востоке города. Эти работы планируется завершить к концу лета. Предполагается, что рабочие заменят асфальт, установят новые контейнерные площадки, а также разобьют газон.

