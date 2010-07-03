Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках форума "Мой район"

Мосгортур проведет 10 бесплатных пешеходных экскурсий в рамках форума "Мой район", сообщает портал мэра и правительства столицы.
Посетить их можно будет с 4 по 6 июля. Участникам расскажут об истории и легендах Шаболовки, поселка художников "Сокол", Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева и других мест города.
В первый день на экскурсии будут говорить об истории Новой Басманной улицы и людях, живших здесь в разное время. По Шаболовке желающие прогуляются 4 и 6 июля.
5 июля экскурсанты изучат территорию Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Они узнают о громком убийстве, вдохновившем Достоевского на роман "Бесы".
5 и 6 июля экскурсии посвятят поселку художников Сокол. Посетители увидят дома, возведенные по образцу русских построек, рубленые избы в стиле вологодского деревянного зодчества. Они также побывают на самой короткой улице Москвы. В эти же дни запланированы экскурсии по Петровскому парку и Воронцову полю.
Для участия в экскурсиях нужно зарегистрироваться на сайте Мосгортура.
Бесплатная культурная программа доступна и на ВДНХ. В будние дни пройтись по выставкам можно будет свободно.
Новые правила действуют в центре "Космонавтика и авиация", интерактивном музейном комплексе "Буран", Центре славянской письменности "Слово", на выставке Александра Васильева "ВДНХ в моде. 1939-2019". Они останутся актуальны до конца года.
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