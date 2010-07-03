Более 400 дворов благоустроят на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 400 дворовых территорий благоустроят на северо-востоке Москвы. Эти работы планируется завершить к концу лета. Так заявила префектура Северо-Восточного административного округа, передает Агентство "Москва".

"Рабочие меняют асфальт, устанавливают новые контейнерные площадки, разбивают газоны. В общей сложности этим летом в округе отремонтируют 404 дворовые территории, из них на 92 запланированы комплексные работы", – сказано в сообщении.

Также в столице сейчас проводится благоустройство 10 знаковых объектов.

Ранее стало известно, что благоустройство в парке "Певческое поле" на северо-востоке Москвы закончится в августе.

