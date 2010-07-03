В столице отреставрируют особняк, где работал Юрий Норштейн

08:29
08:29
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бывшую дачу купцов и фабрикантов XIX – начала XX века на Ленинградском проспекте ждет реставрация, она начнется в ближайшее время.
Работы по реставрации будут проводиться по проекту, согласованному с Мосгорнаследием, и под контролем специалистов ведомства.
Дача представляет собой двухэтажный особняк с подвалом и антресолями, расположенный по адресу: Ленинградский проспект, дом № 21. Он построен в первой трети XIX века в неоклассическом стиле. Нижняя часть здания построена из кирпича, верхняя была деревянной. Автор проекта неизвестен.
Главный фасад здания сохранил исторический облик. В его центре находится фронтон, декорированный венком с лентами, и шесть колонн. Капители украшены цветочными гирляндами.
"В 1900 году архитектор Федор Шехтель работал над созданием пристройки, в которой должен был разместиться зимний сад. Он произвел небольшие изменения и в самом доме. До наших дней пристройка не сохранилась. Однако в интерьерах дачи остались некоторые элементы отделки и убранства в стиле модерн, созданные по проекту Шехтеля. Это парадная мраморная лестница с кованым металлическим ограждением, а также лепной декор – карнизы и гирлянды из растений", – сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Фасады дачи очистят от старой краски и штукатурки, заделают трещины на стенах. Стен выровняют и загрунтуют, нанесут два слоя желтой краски. Декоративные элементы покрасят в белый цвет. Каменную ограду приведут в порядок: укрепят кладку, восстановят распашные ворота, воссоздадут лепной декор на столбах ограды.
В советское время в этом особняке в разные годы находились общежитие НКВД, общежитие Академии воздушного флота имени Жуковского и Дворец пионеров. В 1970-х годах здесь работал художник-мультипликатор Юрий Норштейн, создатель "Ежика в тумане".
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