Здание чилийского посольства отреставрировали в Москве

09:29
09:29
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В центре столицы завершили реставрацию здания посольства республики Чили. Двухэтажному особняку с подвалом и мезонином вернули облик образца начала XX века, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, реставраторы воссоздали лепной декор на фасадах и привели в порядок кровлю и ограду.
Как рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, во время реставрации специалисты восстановили по историческим документам все утраченные декоративные детали и привели в порядок те, которые сохранились до сих пор.
"Кроме того, был проведен ремонт кровли, отремонтирована система водостока, укреплена кирпичная кладка стен. Реставраторы восстановили штукатурный слой фасадов и покрасили их. Кстати, до реставрации здание имело серо-голубой оттенок. Сейчас особняку вернули его исторический цвет – желтый", – приводятся в сообщении слова Емельянова.
Здание находится в Денежном переулке. Его возвели в 1910–1912 годах по проекту архитектора Адольфа Зелигсона.
Накануне стало известно, что завершается реставрация фасадов здания бразильского посольства. Этот кирпичный особняк был построен в 1876 году в неорусском стиле. Проект разработал архитектор Александр Каминский. Изначально особняк был двухэтажным, на первом этаже – контора, на втором – жилые помещения. В начале XX века особняк стал доходным домом. В 1963 году особняк передали посольству Бразилии. Он находится в собственности диппредставительства с 1988 года.
За последние восемь лет в Москве отреставрировали более 1200 исторических зданий. Недавно закончилась реставрация усадьбы Андрея Сытина. Это один из немногих образцов застройки Москвы до пожара 1812 года.
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