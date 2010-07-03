Московский театр Ермоловой реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский театр Ермоловой ждет реконструкция. По словам руководителя театра Олега Меньшикова, его инициативу по проведению работ поддержал департамент культуры и мэр города, сообщает Агентство "Москва".

"Так что нас ждет реконструкция, но это будет не сегодня и не завтра, эти два сезона предстоящие театр будет работать в своем здании на Тверской", – сказал он на сборе труппы.

Он отметил, что к открытию нового сезона реконструировали фойе Большой сцены.

Театр имени Ермоловой располагается в старинном здании, в основе фасадной части которого – пассаж Постниковой – один из самых крупных особняков на Тверской улице.

Ранее Сергей Собянин поддержал предложение театральных деятелей об увеличении финансирования московских театров. Он отметил, что за последние годы порядка 75% городских театров отреставрировано и приведено в порядок.