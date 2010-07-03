Жилой дом 1925 года постройки в Даниловском районе отремонтируют

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В столичном районе Даниловский проведут капитальный ремонт жилого дома 1925 года постройки. Здание является частью ансамбля жилых домов для рабочих фабрики "Гознак", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

Председатель комитета Валерий Леонов отметил, что дом является объектом культурного наследия.

«Здание на улице Люсиновской относится к одному из первых районов конструктивистской жилой застройки. Всего за год было возведено более 10 четырехэтажных домов, заказчиком которых являлась фабрика "Гознак". А в середине 1930 годов корпуса, выходящие на улицы Мытная и Люсиновская, надстроили и заново оформили в духе сталинской неоклассики", – приводятся в сообщении слова Леонова.

В пресс-службе уточнили, что там планируют очистить поверхности фасадов, цоколя и кирпичной кладки от краски, ремонт поврежденного штукатурного покрытия и облицовочной кладки стен. Также планируется восстановить карнизы, угловые пояса и горизонтальный декор, пояснили в комитете.

Рабочие обновят покрытия стен, потолка и пола, а также заменят инженерно-технические коммуникации.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт ожидает еще множество старых столичных домов. Например, семиэтажное здание, возведенное по индивидуальному проекту в 1941 году в Басманном районе. Мосгосэкспертиза согласовала проект капремонта жилого дома 1917 года постройки на Арбате и кирпичного дома 130-летней давности на улице Жуковского – на территории исторических Земляного города и Огородной слободы.

В 2020 году на капитальный ремонт социальных учреждений столицы планируется потратить в два раза больше, чем в 2019 году. Предполагается, что работы капитального характера проведут в 128 объектах, текущего – в 223, еще 154 объекта оснастят дополнительным оборудованием. На эти цели предусмотрено 15 миллиардов рублей.

