Дом 1941 года в Басманном районе отремонтируют

Согласована проектная документация на проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома на улице Новорязанской. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: "Капитальный ремонт многоквартирного дома" по адресу: улица Новорязанская, дом № 36, Басманный район, Центральный административный округ Москвы", – сказано в сообщении.
Семиэтажный дом построен по индивидуальному проекту в 1941 году.
В рамках работ планируются покраска цоколя и стен фасадов, замена водосточной системы, восстановление штукатурного слоя колонн и перекрытия арки въезда во двор, ремонт карниз и декоративных элементов.
Также проект включает замену входной двери на дворовом фасаде с доводчиком и домофоном, обновление входной группы фасада, устройство нового входа в подвал. На балконах сделают мелкий ремонт ограждений, покрасят балюстрады и плиты, восстановят лепнину.
Ранее Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта жилого дома 1917 года постройки на Арбате. Это четырехэтажное здание, построенное по индивидуальному проекту. Расположено на улице Поварской, доме 23, строении 1.
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