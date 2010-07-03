Жилой дом 1947 года постройки отремонтируют в Хамовниках

15:54
15:54
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Семиэтажный жилой дом, построенный в 1947 году в Хамовниках, капитально отремонтируют. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
Как уточнили в комитете, капремонт ожидает дом № 19, строение 1б, на Саввинской набережной. Специалисты обновят покрытия фасада и цоколя, почистят и заново покрасят деревянные оконные рамы. В ходе работ также отремонтируют водосточные системы, флагодержатели и балконы, заменят входные двери и таблички над входами в подъезд.
Кроме того, на лестничных клетках планируют обновить керамическую плитку полов и ограждения. Проект также предусматривает ремонт подвальных помещений и вентиляционных шахт, отмечает Агентство "Москва".
По окончании капитальных работ специалисты проведут восстановительный ремонт, включая обновление настенной керамической плитки в санузлах, ванных и на кухнях. При этом архитектурный облик здания останется неизменным, заверили в Москомэкспертизе.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы отремонтируют многоквартирный дом 1995 года постройки. Он предусматривает как внешние, так и внутренние работы. В частности, окна в местах общего пользования заменят на двухкамерный стеклопакет в ПВХ-переплете. На кровле здания обновят покрытие и смонтируют дополнительные надстройки.
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