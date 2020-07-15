Около 4,5 тыс домов планируют отремонтировать по программе капремонта в 2021–2023 годах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве планируют отремонтировать по программе капремонта почти 4,5 тысячи многоквартирных домов в 2021–2023 годах. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Запланированы работы в 4 тысячах 437 домах общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров и замена более 8 тысяч лифтов", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

Также, по его словам, все работы, перенесенные с 2020 на 2021 год, будут выполнены в полном объеме.

Отмечается, что для домов, работы в которых начнутся в следующем году, информация с перечнем работ и сроками в ближайшее время будет размещена в подъездах и на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее сообщалось, что в столице в 2019 году капитально отремонтировали три тысячи подъездов. Капитальный ремонт подъездов стал 15-м видом работ в рамках региональной программы капремонта в Москве. До его включения в группу ремонт проводился управляющими компаниями.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов действует в Москве с 2015 года. Она охватывает 27 920 зданий, то есть почти каждую четвертую многоэтажку в городе.

Столичная программа капремонта рассчитана до 2044 года. В многоэтажках собираются отремонтировать более 350 тысяч инженерных систем и конструкций, привести в порядок газовое оборудование и заменить 112 тысяч лифтов.

