Около 4,5 тыс домов планируют отремонтировать по программе капремонта в 2021–2023 годах

14:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве планируют отремонтировать по программе капремонта почти 4,5 тысячи многоквартирных домов в 2021–2023 годах. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Запланированы работы в 4 тысячах 437 домах общей площадью 34,2 миллиона квадратных метров и замена более 8 тысяч лифтов", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".
Также, по его словам, все работы, перенесенные с 2020 на 2021 год, будут выполнены в полном объеме.
Отмечается, что для домов, работы в которых начнутся в следующем году, информация с перечнем работ и сроками в ближайшее время будет размещена в подъездах и на сайте Фонда капитального ремонта.
Ранее сообщалось, что в столице в 2019 году капитально отремонтировали три тысячи подъездов. Капитальный ремонт подъездов стал 15-м видом работ в рамках региональной программы капремонта в Москве. До его включения в группу ремонт проводился управляющими компаниями.
Программа капитального ремонта многоквартирных домов действует в Москве с 2015 года. Она охватывает 27 920 зданий, то есть почти каждую четвертую многоэтажку в городе.
Столичная программа капремонта рассчитана до 2044 года. В многоэтажках собираются отремонтировать более 350 тысяч инженерных систем и конструкций, привести в порядок газовое оборудование и заменить 112 тысяч лифтов.
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