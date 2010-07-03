В Москве с начала года отремонтировали 3 тысячи подъездов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Три тысячи подъездов капитально отремонтировали в Москве с начала года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"Капитальный ремонт трех тысяч подъездов по единому стандарту завершен почти в тысяче домов Москвы", – сказал Бирюков.

Он отметил, что капитальный ремонт подъездов стал 15-м видом работ в рамках региональной программы капремонта в Москве. До его включения в группу ремонт проводился управляющими компаниями.

Включение ремонта входных групп в перечень работ позволяет получить комплексные работы по ремонту дома. Жители домов могут самостоятельно выбрать цвет при покраске стен и плитки подъездов. Это одно из ключевых требований к новому стандарту по ремонту подъездов. Еще одним ключевым звеном считаются входные группы с остеклением.

Ранее ремонтные работы в подъездах домов провели в районе Восточный в ВАО. В ходе работ были устранены все повреждения у входов в подъезды.

Работники покрасили потолки и стены, поменяли напольное покрытие. Кроме того, были проведены электромонтажные работы. В частности, старые светильники заменили на новые энергосберегающие.

Помимо этого, в столице в этом году планируют привести в порядок более 1,2 тысячи крыш, из которых примерно 45 процентов – металлические скатные кровли и 55 – плоские.

Перед началом работ жители дома определяют на общем собрании перечень работ и то, что они ждут от ремонта. Затем подрядная организация составляет техническое заключение.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов действует в Москве с 2015 года. Она охватывает 27 920 зданий, то есть почти каждую четвертую многоэтажку в городе.

Столичная программа капремонта рассчитана до 2044 года. В многоэтажках собираются отремонтировать более 350 тысяч инженерных систем и конструкций, привести в порядок газовое оборудование и заменить 112 тысяч лифтов.

