Префектура ВАО отчиталась о ходе ремонта подъездов в Восточном районе столицы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Префектура Восточного административного округа рассказала о том, как продвигаются ремонтные работы в подъездах жилых домов в районе Восточный. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"В районе Восточный в ВАО провели ремонт подъездов в многоквартирных домах. <...> Всего в 2019 году в Восточном отремонтировано 26 подъездов жилых домов", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе работ были устранены все повреждения у входов в подъезды. При этом работники покрасили потолки и стены, а также поменяли напольное покрытие. Кроме того, были проведены электромонтажные работы. В частности, старые светильники заменили на новые энергосберегающие.

Ранее в Фонде капитального ремонта рассказали о планах отремонтировать более тысячи крыш в Москве. Работы планируется завершить до конца 2019 года.