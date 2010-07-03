Более тысячи крыш отремонтируют в Москве в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2019 году в столице планируют отремонтировать более 1,2 тысячи крыш, из которых примерно 45 процентов – металлические скатные кровли и 55 – плоские.

Как сообщили порталу мэра и правительства города в Фонде капитального ремонта (ФКР), в нынешнем году ремонтируют дома, построенные с 1964 по 1976 год.

Перед началом работ жители дома определяют на общем собрании перечень работ и то, что они ждут от ремонта. Затем подрядная организация составляет техническое заключение.

Городская программа капитального ремонта многоквартирных домов рассчитана до 2044 года. Речь идет о ремонте фасадов, подъездов, подвалов, лифтов и других коммуникаций.

В 2020 году на капитальный ремонт социальных учреждений столицы планируется потратить в два раза больше, чем в 2019 году.

Предполагается, что работы капитального характера проведут в 128 объектах. На эти цели предусмотрено 15 миллиардов рублей.