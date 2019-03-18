Новый подход. Как отремонтируют подъезды столичных многоэтажек

В Москве с 2015 года действует программа капитального ремонта многоквартирных домов. Она охватывает 27 920 зданий, то есть почти каждую четвертую многоэтажку в городе.

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Виды и сроки работ для каждого дома определяют индивидуально, учитывая его состояние и возраст. Специалисты обновляют инженерные коммуникации, газовое оборудование, ремонтируют крыши и фасады, меняют устаревшие лифты. Капремонт уже провели в шести тысячах столичных многоэтажек.

С прошлого года в программе появился новый вид работ – "капитальный ремонт подъездов". Прежде же москвичи могли рассчитывать только на текущий ремонт, который проводили управляющие компании.

Первый заместитель Генерального директора Фонда капитальных ремонтов многоквартирных домов Москвы Дмитрий Лифшиц рассказал порталу Москва 24, что в 2018 году правительством столицы принято решение о расширении обязательных перечней работ, которые проводятся Фондом в рамках городских региональных программ. По его словам, перечень дополнен таким видом работ, как капитальный ремонт подъездов.

"Принципиальным отличием капитального ремонта от текущего, который проводится компаниями раз в пять лет, является более широкий состав работ и их объем. Целью текущего ремонта является поддержание существующего уровня подъезда путем локальных ремонтных работ. Где-то отремонтировать стены, починить сколы на плитке и локально заменить фурнитуру на окнах. Фактически при капитальном ремонте сегодня полностью обновляется все убранство подъезда: меняются полностью окна, двери входные, двери в тамбуре, холловые двери, двери выхода на пожарную лестницу", – сообщил Лифшиц. Он также отметил, что в 2019 году работы по ремонту будут выполнены в 1 900 многоквартирных домах.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта г. Москвы

Что теперь можно поменять в своем подъезде?

В программу капремонта подъездов включили следующие виды работ:

замена дверей. Новые двери установят при входе в сам подъезд, а также в приквартирные и прилифтовые холлы, на общие балконы, в технические помещения и при выходе на лестницу;

ремонт или замена напольного покрытия;

покраска стен;

новые почтовые ящики;

упорядочение слаботочных сетей;

ремонт ступеней и поручней лестниц;

новые окна со стеклопакетами, которые прослужат как минимум 20 лет.

Все ремонтные работы, отмечают специалисты, должны отвечать регламенту, разработанному Фондом капремонта. Например, новые двери смогут выдержать открытый огонь на протяжении не менее 60 минут, а дверные ручки покроют огнеупорным нейлоном. Кроме того, двери обещают оформить с учетом современных тенденций в дизайне.

Чтобы контролировать доступ в подъезд, на входные двери установят электромагнитные замки. А сохранить в подъездах тепло и не допустить сквозняков помогут доводчики, благодаря которым все двери будут закрываться сами – мягко и бесшумно. Стены и потолки покроют устойчивой к стиранию краской. По словам специалистов, она хорошо переносит влажность и не пузырится.

При необходимости в подъездах также восстановят плитку или обновят наливные полы. Сколы и трещины на лестницах или площадках заделают с помощью специальных материалов. Кроме того, старую керамическую плитку заменит современный износостойкий керамогранит, гораздо более разнообразный по цвету. При выборе оттенка ремонтники обещают советоваться с жителями.

На смену старым окнам придут оконные блоки с пластиковым профилем, повышающим тепло- и звукоизоляцию. Именно такие окна устанавливают в новостройках. Проветривать подъезды помогут поворотные полотна оконного блока, что особенно практично там, где окна выходят на солнечную сторону.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта г. Москвы

Нужно ли собрание собственников?

В 2019 году планируют комплексно отремонтировать 4,5 тысячи подъездов. Как пояснили специалисты, сперва решение о капремонте должны одобрить сами жильцы на общем собрании собственников. Сотрудники Фонда капремонта заявили, что по просьбе москвичей готовы вернуться и в отремонтированные ранее дома, чтобы комплексно привести в порядок подъезды.

Если капремонт в доме провели до того, как в программу был включен ремонт подъездов, жильцам нужно:

на общем собрании принять решение, что ремонт в подъезде необходим;

запротоколировать это решение;

обратиться в Фонд капитального ремонта.

Что еще входит в программу капремонта?

Столичная программа капремонта рассчитана до 2044 года. В многоэтажках планируют отремонтировать более 350 тысяч инженерных систем и конструкций, привести в порядок газовое оборудование и заменить 112 тысяч лифтов.

Ремонт кровли

С 2015 года крыши обновили в трех тысячах многоквартирных домов. В порядок приводят стыки перекрытий, систему водостока, места, где кровля примыкает к фронтонам и карнизам. Специалисты также заменяют ограждения, люки и выходы на чердак и крышу. Стропила и деревянные конструкции пропитывают специальными составами для защиты от пожаров.

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Газоснабжение

В рамках программы отремонтировали системы газоснабжения в 476 московских многоэтажках. Перекрыв вентили, рабочие сначала демонтируют старые трубы, включая подводку к газовым плитам и колонкам, а затем устанавливают новые.

Квартиры оснащают кранами с тройной системой безопасности. Она позволяет блокировать подачу газа при его нагревании или повышении скорости движения. После ремонта специалисты дважды проверяют газопровод на безопасность и отсутствие протечек.

Надежная электрика

Обновление системы электроснабжения дома также входит в перечень работ. Это означает полное обновление инженерных систем в местах общего пользования.

Для каждой квартиры устанавливают устройства защитного отключения при коротком замыкании. Кроме того, специалисты меняют этажные щитки, монтируют новые светильники и выключатели.

Современные бесшумные лифты

С 2011 года заменили более 32 тысяч лифтов, из них 13,6 тысячи – по программе капремонта. Еще 1 820 лифтов заменят до конца года.

Отмечается, что с 2018 года Москва перешла к плановой замене устаревших лифтов без продления срока их службы. Старые подъемники заменяют на самые современные – плавные, бесшумные и экономичные. Перед тем, как появиться в домах москвичей, они проходят множество проверок, в том числе – в экстремальных условиях, например, при скачках напряжения.

Для горожан с ограниченными возможностями здоровья кнопки дублируют шрифтом Брайля. Для них также предусмотрели дополнительную горизонтальную панель, до которой легко дотянуться сидя. О прибытии на этаж пассажиров оповещают звуковым сигналом.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Где можно узнать больше о капремонте?

Узнать, когда капремонт пройдет в вашем доме, можно на сайте программы капитального ремонта, а также на портале "Наш город". Для этого в разделе поиска нужно ввести адрес дома, выбрать раздел "Многоквартирные дома", а затем заглянуть в подраздел "Региональная программа капитального ремонта".