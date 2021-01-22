Капитальный ремонт возобновили в многоквартирных домах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

После новогодних каникул в Москве возобновили работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, говорится на портале мэра и правительства столицы.

"Зимой выполняются всесезонные работы, которые не зависят от температуры воздуха и не влияют на работоспособность инженерных систем в условиях отопительного сезона. К ним в первую очередь относится ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, дымоудаления и противопожарной автоматики, подвальных помещений, а также замена лифтового оборудования, мусоропроводов и капитальный ремонт подъездов", – рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют отремонтировать по программе капремонта почти 4,5 тысячи многоквартирных домов в 2021–2023 годах. Как рассказывал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, все работы, перенесенные с 2020 на 2021 год, будут выполнены в полном объеме.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов действует в Москве с 2015 года. Она охватывает более 28 тысяч зданий общей площадью 258 миллионов квадратных метров, то есть почти каждую четвертую многоэтажку в городе.

Столичная программа капремонта рассчитана до 2044 года. В многоэтажках собираются отремонтировать 355 тысяч инженерных систем и конструкций, а также привести в порядок газовое оборудование и заменить 112 тысяч лифтов.