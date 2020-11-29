В жилом доме 1935 года постройки на Новокузнецкой улице проведут капитальный ремонт

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В Москве проведут капитальный ремонт жилого дома 1935 года постройки на Новокузнецкой улице. Об этом пишет Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, документ был согласован для здания по адресу улица Новокузнецкая, дом 4/12, строение 1.

"В рамках утвержденных проектных решений предусмотрены не только отделочные и ремонтные работы, но и модернизация инженерных систем дома", – рассказали в Москомэкспертизе.

Уточняется, что дом отремонтируют в рамках программы капитального ремонта. О согласовании проекта объявила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

"Во входных группах и в местах общего пользования заменят входные и тамбурные двери, уложат новое плиточное покрытие на стенах первого этажа, расчистят и выполнят локальный ремонт стен и потолков, а также обновят ограждения лестниц и перила", – рассказала глава экспертной организации.

В рамках фасадных работ планируется заменить штукатурный слой фасада, обновить откосы и заменить оконные отливы. Кроме того, будут установлены флагодержатели и появится новый козырек. Также эксперты проведут работы на балконах и лоджиях.

В процессе модернизации системы электроснабжения пройдет замена вводно-распределительного устройства и магистральных стояков квартир, этажных щитов и общедомового освещения. Замене подлежат также магистральные трубопроводы, стояки систем хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения и бытовой канализации.

Дополнительно рабочие поменяют отопление жилой части дома. Яковлева заверила, что существующий архитектурный облик здания будет сохранен.

Ранее сообщалось, что в Москве капитально отремонтируют Сколковский путепровод. Об этом заявлял заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.