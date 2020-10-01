В многоквартирном доме на Новорогожской улице проведут капремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В многоквартирном жилом доме в Таганском районе на улице Новорогожской, доме 3, проведут капитальный ремонт. Уже согласована соответствующая проектная документация, сообщили в Москомэкспертизе.

Планируется отремонтировать фасад и цоколь здания, а также заменить оконные отливы, флагодержатели и покрасить пожарную лестницу. Кроме того, в документе значится обновление напольного покрытия, окраска нижних и торцевых поверхностей плит, восстановление экранов ограждения, сообщает Агентство "Москва".

По данным пресс-службы ведомства, специалисты заменят в доме утеплитель чердачного перекрытия и блок слухового окна. Также проведут устройство крепления страховочного троса и крепления радиостоек и телеантенн.

Рабочие займутся полной внутренней отделкой подвальных помещений, а в подъездах покрасят стены и потолки, заменят пол и обновят покрытие низа лестничных маршей.

Проект предполагает установку новых почтовых ящиков, замену поручней и металлического ограждения лестниц. Кроме всего прочего, специалисты займутся обновлением систем электроснабжения, отопления, водоотведения и водоснабжения.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт ждет один из филиалов библиотеки № 136 имени Толстого. Внутренние работы предусматривают частичную замену существующих перегородок и расширение дверных проемов, а также размещение новых окон и наружных дверных блоков. Еще ожидается внутренняя отделка помещений в соответствии с их функциональным назначением.