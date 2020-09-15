Библиотеку № 136 имени Толстого в Москве капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один из филиалов библиотеки № 136 имени Толстого ждет капитальный ремонт. Об этом Агентству "Москва" заявили представители Москомэкспертизы.

Работы проведут в библиотеке, находящейся в районе Нагатино-Садовники. Она расположена на территории Южного административного округа по адресу: Каширское шоссе, дом 16.

Внутренние работы предусматривают частичную замену существующих перегородок и расширение дверных проемов, а также размещение новых окон и наружных дверных блоков. Еще ожидается внутренняя отделка помещений в соответствии с их функциональным назначением.

Кроме того, запланировано обновление отделки лестниц, площадок и ограждений всех входных групп, добавили в столичном ведомстве. С окончанием капремонта в библиотеке создадут безбарьерную среду на входе в здание.

Ранее говорилось, что самый большой Дворец бракосочетания Москвы капитально отремонтируют. Там заменят инженерные системы, кровельные покрытия, утеплят фасад, а также проделают отделочные работы внутри помещения.