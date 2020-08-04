Детскую библиотеку в Гурьевском проезде ждет капремонт

19:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Мосгосэкспертиза согласовала проект капремонта детской библиотеки № 155 в Гурьевском проезде в районе Орехово-Борисово Южное, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В здании заменят системы электроснабжения, хозяйственно-противопожарного и горячего водоснабжения, а также систему канализации, звукоизоляцию, проведут частичный ремонт кирпичных перегородок и отделку помещения вентиляционной камеры.
Также будут заменены внутренние и наружные дверные и оконные блоки. Запланированы полная внутренняя отделка помещений и восстановительный ремонт в зоне замены инженерных коммуникаций.
Фасады отштукатурят и покрасят, цоколь облицуют гранитной плиткой. Также строителям предстоит отремонтировать входную группу и аварийный выход. В качестве покрытия площадок установят термообработанную гранитную плитку.
С начала года утвержден капремонт более 10 библиотек. В ЮАО в состав библиотечной системы входят 32 библиотеки, где работают более 300 развивающих кружков, клубов и арт-студий.
Ранее сообщалось о планах провести капитальный ремонт в библиотеке № 143 в Южном Чертанове. Проектная документация на проведение работ также уже согласована.
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