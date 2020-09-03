Самый большой Дворец бракосочетания Москвы капитально отремонтируют

10:36
Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
В самом большом Дворце бракосочетаний № 4 в Москве начался капитальный ремонт. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы понимаем, что свадьба – это важное событие в жизни каждой семьи, поэтому ЗАГС, а тем более Дворец бракосочетания, должен соответствовать статусу этого дня. После капитального ремонта здесь будет еще комфортнее, и торжественные свадебные церемонии станут более запоминающимися и красочными", – подчеркнула Ракова.
По словам заммэра, начало строительных работ откладывалось в связи с ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса. Теперь ремонт здания пройдет в два этапа, сейчас стартовал первый.
В ходе капремонта в здании заменят инженерные системы, кровельные покрытия, утеплят фасад, а также проделают отделочные работы внутри помещения. Во дворце проведут перепланировку, оборудуют его всем необходимым для маломобильных групп граждан, установят систему видеонаблюдения, тревожную кнопку и пост охраны.
Кроме того, будут оставлены и отреставрированы исторические элементы – широкая лестница, люстра в зале регистрация и колонны из натурального камня.
В настоящее время Дворец не принимает заявления на регистрацию брака, однако другие услуги предоставляются в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что территориальный центр социального обслуживания "Марьино" капитально отремонтируют. Работы планировали проводить в помещениях первого этажа жилого многоквартирного дома и в двухэтажной постройке.
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