В центре социального обслуживания "Марьино" проведут капитальный ремонт

13:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Территориальный центр социального обслуживания "Марьино" капитально отремонтируют. Как сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы, уже согласована проектная документация.
Работы будут проводиться в помещениях первого этажа жилого многоквартирного дома и в двухэтажной постройке. Там оборудуют потолки, в туалетах разместят новые сантехнические перегородки, на стены нанесут новый слой штукатурки. Будут заменены дверные блоки и ограждения лестничных клеток. В помещениях основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений запланирована внутренняя отделка.
Также в здании заменят кровельное покрытие, разместят новые наружные дверные блоки и окна, отремонтируют фасад, цоколь и входные группы. Организуют водоотведение с козырьков.
Ранее сообщалось, что Мосгосэкспертиза согласовала проект капремонта детской библиотеки № 155 в Гурьевском проезде в районе Орехово-Борисово Южное.
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