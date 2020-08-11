В центре социального обслуживания "Марьино" проведут капитальный ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Территориальный центр социального обслуживания "Марьино" капитально отремонтируют. Как сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы, уже согласована проектная документация.

Работы будут проводиться в помещениях первого этажа жилого многоквартирного дома и в двухэтажной постройке. Там оборудуют потолки, в туалетах разместят новые сантехнические перегородки, на стены нанесут новый слой штукатурки. Будут заменены дверные блоки и ограждения лестничных клеток. В помещениях основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений запланирована внутренняя отделка.

Также в здании заменят кровельное покрытие, разместят новые наружные дверные блоки и окна, отремонтируют фасад, цоколь и входные группы. Организуют водоотведение с козырьков.

Ранее сообщалось, что Мосгосэкспертиза согласовала проект капремонта детской библиотеки № 155 в Гурьевском проезде в районе Орехово-Борисово Южное.