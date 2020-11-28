Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сколковский путепровод в Москве капитально отремонтируют. Объект располагается на 53-м километре МКАД, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он заявил, что ремонт позволит устранить нарушения гидроизоляции и деформации швов над опорами.

"В результате протечек воды произошло разрушение бетонной плиты пролетного строения, что делало небезопасной дальнейшую эксплуатацию объекта", – подчеркнул Бирюков.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, железобетонные конструкции сооружения покрасят, также на путепроводе обновят швы, сделают гидроизоляцию и уложат асфальтобетонное покрытие.

Завершение работ запланировано на февраль 2021 года. Во время ремонта будут поэтапно перекрывать движение по двум полосам в каждом направлении.

Ранее в городе завершили ремонт на 31-м объекте. Специалисты привели в порядок мосты, эстакады и тоннели. В ходе работ в подэстакадных пространствах были устранены протечки и локальные повреждения на проезжей части