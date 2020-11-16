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Москва 24

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Город

19:42

Строительство дорог в Мосрентгене планируется завершить в 2022 году

город строительство дороги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Строительство дорог в поселке Мосрентген планируют завершить в 2022 году, сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он отметил, что это позволит улучшить транспортное сообщение населенного пункта с МКАД и Калужским шоссе. По словам Жидкина, впоследствии планируется создать направление, которое станет альтернативой Калужскому шоссе.

Глава департамента подчеркнул, что впоследствии в Мосрентгене сформируют транспортную инфраструктуру в рамках создания ТПУ "Мамыри". Жидкин заявил, что в поселении в целом планируется построить и реконструировать свыше восьми километров улиц.

Сообщается, что в настоящий момент ведется строительство и реконструкция порядка трех километров дорог. Планируется, что в поселке появится магистральная улица, которую проведут от Институтского проезда до будущей дороги второго этапа. Ее в свою очередь соединят с улицей Адмирала Корнилова.

Также планируется создание двух выездных трасс из застроенных жилых кварталов. По ним пустят общественный транспорт. Кроме того, из поселка создадут выезд на трассу Мамыри – Пенино – Шарапово, которая станет указанной выше альтернативой Калужскому шоссе.

Кроме того, специалисты завершают разработку проекта второго этапа. В частности, планируется строительство дороги, входящей в поселок с дублера МКАД.

Она будет следовать в обход Троицкого лесопарка до улицы Адмирала Корнилова. Сообщается, что на пересечении с ней построят транспортную развязку и путепровод через улицу, по которой можно будет проехать в сторону поселения Сосенского.

Кроме того, планируется создание прямого выезда с новой дороги на Калужское шоссе. Территорию вдоль новых трасс благоустроят.

Ранее сообщалось, что за три года в ТиНАО планируют построить 77 километров дорог. Кроме того, за этот период возведут 10 искусственных сооружений и 4 пешеходных перехода. В рамках строительства трасс планируется сформировать поперечные связи внутри ТиНАО.

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