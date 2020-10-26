Новая дорога появится в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ТиНАО новая автомобильная дорога появится на отрезке поселение Воскресенское – улица Центральная – СНТ "Бархатная роща". Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.



По его словам, сейчас специалисты готовят территорию к строительству и монтажу инженерных коммуникаций.

"По реконструированной дороге будет пущен автобус, что значительно улучшит транспортную доступность социальных объектов, расположенных на территории Воскресенского. Ввести объект в эксплуатацию планируем в 2021 году", – приводятся слова Жидкина на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, протяженность дороги составит 780 метров. Также специалисты построят тротуары для пешеходов, отстойно-разворотную площадку для автобуса и автостоянки в районе образовательного комплекса.

Ранее стало известно, что участок протяженностью около шести километров автомобильной дороги М3 "Украина" Середнево – Марьино – Десна планируют открыть до конца года.

Жидкин рассказывал, что участок будет соединять Киевское шоссе с трассой Марьино – Саларьево. Для жителей деревень Марьино, Середнево, Бурцево и Валуево появится удобный выезд на федеральную магистраль. Также благодаря участку станция метро "Филатов Луг" станет более доступна для жителей западной части поселения Филимонковского.

