Новая дорога появится в ТиНАО

13:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В ТиНАО новая автомобильная дорога появится на отрезке поселение Воскресенское – улица Центральная – СНТ "Бархатная роща". Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
По его словам, сейчас специалисты готовят территорию к строительству и монтажу инженерных коммуникаций.
"По реконструированной дороге будет пущен автобус, что значительно улучшит транспортную доступность социальных объектов, расположенных на территории Воскресенского. Ввести объект в эксплуатацию планируем в 2021 году", – приводятся слова Жидкина на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, протяженность дороги составит 780 метров. Также специалисты построят тротуары для пешеходов, отстойно-разворотную площадку для автобуса и автостоянки в районе образовательного комплекса.
Ранее стало известно, что участок протяженностью около шести километров автомобильной дороги М3 "Украина" Середнево – Марьино – Десна планируют открыть до конца года.
Жидкин рассказывал, что участок будет соединять Киевское шоссе с трассой Марьино – Саларьево. Для жителей деревень Марьино, Середнево, Бурцево и Валуево появится удобный выезд на федеральную магистраль. Также благодаря участку станция метро "Филатов Луг" станет более доступна для жителей западной части поселения Филимонковского.
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