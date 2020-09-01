Развязку Юго-Восточной хорды с МКАД построят в 2023 году

12:52
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Строительство развязки на пересечении Юго-Восточной хорды (ЮВХ) с МКАД завершат в 2023 году. Хорда выйдет за кольцевую дорогу и соединится с автомагистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
Как уточнил глава департамента Рафик Загрутдинов, планируется построить и реконструировать более 11 километров дорог. Также предстоит возвести четыре перехода, две эстакады основного хода, три эстакады съезда, два тоннеля и один мост.
Юго-Восточная хорда пересечет МКАД по тоннелю. Также на развязке построят эстакадный левоповоротный съезд с внутренней стороны МКАД на хорду в сторону области.
Протяженность ЮВХ на участке от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД составит 36 километра. Магистраль будут строить в три этапа. На проведение работ выделят более 110 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что развязку на пересечении Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом построят к концу 2022 года. В настоящее время начинаются буровые работы, строители приступают к перекладке инженерных коммуникаций.
Проект предусматривает строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Грайвороновской до Шоссейной улицы, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским проспектом.
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