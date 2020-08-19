Развязку Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом построят к концу 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Развязку на пересечении Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом построят к концу 2022 года, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Сейчас ведутся работы подготовительного периода – начинаются буровые работы, строители приступают к перекладке инженерных коммуникаций.

Работы ведутся по проекту строительства улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством инженерных коммуникаций на участке от Грайвороновской до Шоссейной улицы, включая транспортную развязку на пересечении с Волгоградским проспектом.

Всего в рамках проекта предстоит построить и реконструировать 10,74 километра дорог, включая основной ход и прилегающую улично-дорожную сеть. Возведут пять искусственных сооружений, в том числе эстакаду основного хода и четыре эстакады съездов.

По словам главы департамента строительства Рафика Загрутдинова, первая пересечет Волгоградский проспект и Люблинскую улицу. Эстакады же съездов обеспечат съезд с хорды на Волгоградский проспект как в сторону центра, так и в сторону области и с Волгоградского проспекта на хорду.

Юго-Восточная хорда пройдет через 10 районов, пересечет Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе, улицу Липецкую, Варшавское шоссе, пройдет через 35-й километр МКАД и выйдет на магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Длина Юго-Восточной хорды на участке от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД составит порядка 36 километров, из них 6,5 километра – это реконструкция участков улиц Каспийской и Шоссейной.

В составе Юго-Восточной хорды построят эстакаду длиной 1,5 километра. Она появится в районе Волгоградского проспекта. Проектная документация уже согласована Москомархитектурой.

Количество полос будет варьироваться от трех до четырех в каждом направлении, на разделительной полосе в центре установят фонари, по бокам сделают ограждения.