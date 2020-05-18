Согласован второй этап продления Северо-Восточной хорды за МКАД

15:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москомэкспертиза согласовала второй этап продления Северо-Восточной хорды за МКАД, сообщает Агентство "Москва".
Речь идет об участке от Косинского шоссе до улицы Покровской в столичном районе Косино-Ухтомский. Трасса пройдет в границах красных линий проектируемых проездов 45 и 42, от дома 16А на улице Дмитриевского до улицы Покровской.
На участке устроят переходно-скоростные полосы, тротуары, съезды и примыкания к улично-дорожной сети. На боковых проездах запланирована остановка общественного транспорта с заездным карманом, посадочной площадкой и павильоном ожидания.
Предусмотрены развороты под путепроводом на пересечении СВХ с улицей Лухмановской, а на последней – кольцевое пересечение. На участке строительства до улицы Красковской предусмотрена разворотная площадка для пожарной техники.
В рамках проекта построят два шестиполосных путепровода: на пересечении с улицей Лухмановской и на пересечении СВХ с улицей Покровской. Также будут установлены шумозащитные экраны и уличное освещение.
Ранее сообщалось, что в состав транспортной развязки на пересечении Ярославского шоссе и Северо-Восточной хорды войдут еще три хорды. Общая протяженность этих инженерных сооружений составит почти 1,5 километра.
Северо-Восточная хорда войдет в состав так называемого хордового кольца. В него включат еще три магистрали: Северо-Западную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду. Ее общая протяженность составит около 35 километров.
Хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Трасса снизит транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.
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