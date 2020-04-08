Мост построят на пересечении Свободного проспекта и шоссе Энтузиастов

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Постройку моста запланировали на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта, заявили представители комитета по архитектуре и градостроительству столицы.



"Этот мост – эстакада основного хода. Она пройдет над кольцевой развязкой и позволит сделать движение беспрерывным и более свободным", – сообщил первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор города Сергей Кузнецов.

По его словам, Москва под руководством Сергея Собянина много внимания уделяет качеству транспортной инфраструктуры.



Стало известно, что ближайший к новой эстакаде адрес – шоссе Энтузиастов, дом 92Г, строение 1.

Проектировщиком сооружения выступает "Мосинжпроект". Длина данного путепровода составит около 100 метров. Мост будет рассчитан на три полосы движения в каждую сторону.

Ранее сообщалось, что новый съезд появится в Дмитровском районе.