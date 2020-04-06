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Город

14:26

Новый съезд появится в Дмитровском районе Москвы

строительство транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На севере города в Проектируемом проезде № 985 возведут автомобильный съезд в Яхромский проезд.

С появлением нового участка дороги будет обеспечена удобная связь между улицей Софьи Ковалевской и Дмитровском шоссе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В настоящий момент специалисты строят два двухсекционных корпуса жилого комплекса, находящегося по адресу Дмитровское шоссе, владение 107. Через дорогу от ЖК доступен живописный парк "Ангарские пруды".

Ранее сообщалось, что два путепровода над путями МЦК построят в составе Северо-Восточной хорды.

Кроме того, стало известно, что реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе начнут до конца года.

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