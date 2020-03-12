Одобрен проект планировки дороги в промзоне в районе Нагорном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки территории, необходимый для реконструкции улично-дорожной сети, которая обслуживает производственную зону № 33 "Верхние Котлы".

Проект предусматривает реконструкцию и соединение Проектируемых проездов № 3735 и № 1819 общей протяженностью 1,2 километра. Также запланировано строительство здания конечной станции с отстойно-разворотной площадкой для наземного общественного транспорта.

Это должно улучшить транспортное обслуживание предприятий на территории промзоны и обеспечит дополнительные подъезды к станциям метро "Нагорная" и "Нагатинская", а также к ж/д станции Нижние Котлы.

Проект планировки пройдет публичные слушания.

Ранее сообщалось, что Костромскую улицу и Юрловский проезд на северо-востоке столицы соединит новая дорога. Сейчас две улицы разделяются железнодорожными путями. В районе Казеевского переулка расположен неорганизованный пешеходный переход и стрелочный разъезд.

Чтобы связать Юрловский проезд и Костромскую улицу, будут строить дорогу протяженностью 1,2 километра. Планируется возведение 75-метровой эстакады через железнодорожные пути.