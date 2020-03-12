Новая дорога свяжет Юрловский проезд и Костромскую улицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Костромскую улицу и Юрловский проезд на северо-востоке столицы соединит новая дорога. Решение приняли по итогам заседания Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.

В настоящий момент две улицы разделяются железнодорожными путями, прямого проезда нет. В районе Казеевского переулка расположен неорганизованный пешеходный переход и стрелочный разъезд, который не оборудован техническими средствами организации движения. Местным жителям приходится искать альтернативные пути объезда, а столичные автомобилисты выезжают на Алтуфьевское шоссе и проезжают почти 5 лишних километров, чтобы добраться до места назначения.

Для того чтобы связать Юрловский проезд и Костромскую улицу, будут строить дорогу протяженностью 1,2 километра. Планируется возведение 75-метровой эстакады через железнодорожные пути.

Кроме того, появится новый светофор, а также переустроят три действующих.

Со сдачей улицы получится создать новую поперечную связь между московскими районами Алтуфьево, Бибирево и Отрадное. Помимо того, в планах города организация дополнительных межрайонных маршрутов наземного транспорта.

Ранее стало известно, что в Подмосковье хотят построить платный дублер МКАД.