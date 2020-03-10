В Москве подвели итоги Адресной инвестиционной программы за 2019 год

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 30 объектов социальной инфраструктуры построили в столице в прошлом году за счет средств, выделенных на Адресную инвестиционную программу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на программу в 2019 году выделили 546,4 миллиарда рублей – это 21% от общего объема расходов городского бюджета.

В итоге в городе возвели 13 зданий школ и детских садов, 6 объектов здравоохранения, 6 спортивных объектов, 8 новых станций метро, а также Московские центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-2), 111 километров дорог, новые мосты, развязки и пешеходные переходы.

Как уточнил Ефимов, из общего объема расходов на программу 70% направили на развитие транспортной системы города, а это 384 миллиарда рублей. На строительство объектов здравоохранения потратили 22,8 миллиарда рублей, объектов образования – 15 миллиардов рублей.

На развитие коммунально-инженерной инфраструктуры власти израсходовали 23,9 миллиарда рублей, на объекты культуры – 3,7 миллиарда рублей, на спорт – 8,6 миллиарда рублей. Еще 38 миллиардов рублей направили на реализацию программы “Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность Москвы".

В октябре 2019 года была утверждена Адресная инвестиционная программа города Москвы (АИП) на 2020–2022 годы. В документ включен перечень объектов, которые строят за счет городского бюджета.

АИП сохраняет приоритеты инвестиционной политики города, определенные в 2011 году. Согласно документу, в ближайшие три года планируется построить и ввести в эксплуатацию порядка 800 городских объектов (с учетом строительства домов по программе реновации).

Ключевым приоритетом станет развитие транспортной инфраструктуры Москвы. Для реализации городских программ построят 3,4 миллиона квадратных метров жилья и 230 новых социальных объектов в 109 районах. В программу включено строительство крупных медицинских стационаров. Появятся 45 спортивных объектов. 19 объектов культуры построят и реконструируют.