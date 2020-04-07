Три эстакады появятся на пересечении Ярославского шоссе и Северо-Восточной хорды

14:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В состав транспортной развязки на пересечении Ярославского шоссе и Северо-Восточной хорды войдут еще три хорды. Общая протяженность этих инженерных сооружений составит почти 1,5 километра, сообщает "Интерфакс".
"Согласованы проекты трех эстакад на пересечении Ярославского шоссе и Северо-Восточной хорды (СВХ). Это эстакада основного хода, правоповоротная с проспекта Мира на СВХ и левоповоротная с хорды на Ярославское шоссе", – объяснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Специалист объяснил, что самая длинная эстакада растянется на 700 метров, вторая – на 200, и еще одна составит в длину 550 метров. Он также отметил, что на участке планируют модернизировать пешеходные переходы – у дома 222 по проспекту Мира и у дома 2 по Ярославскому шоссе.
Наконец проект работ предусматривает строительство и модернизацию дорог, необходимые для соединения Ярославского и Щелковского шоссе. У соседних районов появится новая поперечная связь, а общая нагрузка на магистрали снизится.
Ранее сообщалось, что в Москве появится эстакада от железной дороги Октябрьского направления до путей Ярославского направления. Ее общая протяженность будет равна почти двум километрам.
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